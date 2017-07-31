Настя Каменских в откровенным наряде блеснула на фестивале «Жара» в Баку‍





Для фестиваля Каменских подобрала розовое платье со смелыми прорезями по бокам, покрывающие наряд от бюста до колен. Разумеется, под такое откровенное платье нижнее белье не одевают, поэтому фанаты и гости «Жары» смогли изучить все изгибы звезды.Фолловеры положительно отнеслись к образу Каменских, отметив, что звезда похудела и находится в отличной форме, позволяющей надевать пикантные наряды. Многие пользователи добавили, что современное общество давно отказалось от белья, поэтому ничего зазорного здесь нет.Ранее Каменских продемонстрировала стройные ноги.

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