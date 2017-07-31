Авторизация
 
  • 02:07 – Настя Каменских в откровенным наряде блеснула на фестивале «Жара» в Баку‍ 
  • 02:07 – Instagram: Слава опубликовала полуобнаженное фото 
  • 01:49 – На улице Карпинского тушили двухкомнатную квартиру 
  • 01:42 – В Санкт-Петербурге у наркодилера изъяли шесть стеклянных банок с психотропным препаратом 


Настя Каменских в откровенным наряде блеснула на фестивале «Жара» в Баку‍

Настя Каменский в откровенном наряде блеснула на фестивале «Жара», проходившем в Баку. На мероприятие съехались звезды со всего мира. Пикантные фотографии появились в новостной ленте Потапа и Каменских в соцсети Instagram.


Настя Каменских в откровенным наряде блеснула на фестивале «Жара» в Баку‍


Для фестиваля Каменских подобрала розовое платье со смелыми прорезями по бокам, покрывающие наряд от бюста до колен. Разумеется, под такое откровенное платье нижнее белье не одевают, поэтому фанаты и гости «Жары» смогли изучить все изгибы звезды.

Фолловеры положительно отнеслись к образу Каменских, отметив, что звезда похудела и находится в отличной форме, позволяющей надевать пикантные наряды. Многие пользователи добавили, что современное общество давно отказалось от белья, поэтому ничего зазорного здесь нет.

Ранее Каменских продемонстрировала стройные ноги.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260424-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6500
-0.04%
80.3617
-0.23%
1.1529
-0.26%
0.2103
-0.38%