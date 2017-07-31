Instagram: Слава опубликовала полуобнаженное фото





Несмотря на две беременности, артистка обладает отличной фигурой, поэтому она решила поделиться полуобнаженным снимком со своими подписчиками.Фанаты восхитились прекрасными формами девушки. Некоторые поклонники Славы заявили, что такой откровенный снимок не подходит для публичной демонстрации. После ряда негативных комментариев, певица удалила фото со своей страницы, но оно успело распространиться по сети.

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