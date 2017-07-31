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Участники программы "Дом-2" объявили бойкот Андрею Черкасову

Новый ведущий телепрограммы «Дом-2» не справляется со своими обязанностями. Участники шоу объявили Андрею Черкасову бойкот.


Участники программы "Дом-2" объявили бойкот Андрею Черкасову

Съемки нового сезона проходят на острове Сейшелы. Главная цель проекта – найти свою любовь. Вместо этого, участники шоу решили просто наслаждаться отдыхом, не выполняя главной задачи программы. Стало понятно, что таким поведением молодые люди хотят показать свое равнодушие к Андрей Черкасову.
По словам самих участников, Ольга Орлова была лучшей кандидатурой на роль ведущей, чем молодой человек. Единственной парой, оставшейся на проекте, остались Роман Капаклы и Марина Африкантова, отношения которых сложились чуть ли не насильно.


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