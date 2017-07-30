Instagram: Ксения Собчак безуспешно пытается сбросить лишний вес





Собчак рассказала фанатам, что от заветной цифры ее отделяют три килограмма, которые стоят «насмерть, словно фашисты под Берлином». Чтобы не отставать от графика тренировок, артистка даже взяла с собой в Юрмалу личного тренера. Теперь вместо отдыха она утром работает в тренажерном зале, а вечером гуляет по пляжам в стиле скандинавской ходьбы. Собчак не любит спорт, но осознает, что только тренировки позволят ей вернуть идеальное тело.

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