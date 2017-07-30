Instagram: Ксения Собчак безуспешно пытается сбросить лишний вес

Телеведущая Ксения Собчак после рождения сына безуспешно пытается сбросить лишний вес, из-за которого ее стали подозревать во второй беременности. В надежде вернуть былые формы звезда принялась работать над собой с удвоенной силой. Соответствующий ролик появился в аккаунте светской львицы в Instagram.
Собчак рассказала фанатам, что от заветной цифры ее отделяют три килограмма, которые стоят «насмерть, словно фашисты под Берлином». Чтобы не отставать от графика тренировок, артистка даже взяла с собой в Юрмалу личного тренера. Теперь вместо отдыха она утром работает в тренажерном зале, а вечером гуляет по пляжам в стиле скандинавской ходьбы. Собчак не любит спорт, но осознает, что только тренировки позволят ей вернуть идеальное тело.
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