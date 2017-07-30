Новости шоу-бизнеса сегодня, 30.07.2017: тайны звезд, личная жизнь знаменитостей, новости сейчас, 30 июля 2017

















В российском шоу-бизнесе происходит большое количество событий, за которыми поклонники стараются пристально следить. На сегодня, 30 июля, выделяются следующие новости: Ирина Безрукова честно призналась, что устала от работы. Провокация 17-летней дочери Ларисы Гузеевой возмутила поклонников телеведущей. В интернете обсуждается беременность Алены Красновой.Известная актриса Ирина Безрукова в очередном посте в своем блоге поделилась с поклонниками любимым занятием. Она увлекается фотографией. Но это еще не все. Наконец, она смогла выкроить немного времени, чтобы отправиться в отпуск. На фотографии как раз и запечатлен самолет, который перенесет Ирину в какую-то неизвестную фанатам страну, где она сможет расслабиться и восстановить свои силы. Артистка призналась, что много работала в этом году. Ей часто совсем не хватало времени на здоровый качественный сон. Она снималась в кино, занималась дубляжем фильмов, летала в гости к друзьям в различные города. Все события были яркими и запоминающимися. Но самое главное - Ирине удалось успеть все, что она на данный момент запланировала.Поклонники, конечно же, поддержали любимую артистку: «Хорошего отдыха! Пусть он будет таким же ярким и запоминающимся, как цвет самолета и совсем не будет похож на цвет неба». Многие обещали следить за подробностями из пункта назначения: «Ирина, счастливого отдыха! Ждем чудесных фотографий!» Фанаты очень счастливы за звезду, которая сможет набраться новых впечатлений и применить их в своей творческой работе.Популярная телеведущая Лариса Гузеева опубликовала провокационное видео. Главным героем ролика стала ее 17-летняя дочь Оля. Видео стало хитом в считанные минуты. "Одна дома! Всем хорошего настроения!" - подписала публикацию Гузеева. На опубликованных кадрах видно, как дочь Гузеевой исполняет зажигательный танец. Один из комментаторов счел ролик слишком провокационным. "На передаче Вы много говорите о нравственности. По-моему, это не искусство, это пошло!" - пишет пользователь.Тем не менее, многие поддержали девушку и похвалили за смелый танец. "Такая не пошлая при всей своей яркости. Воспитание и вкус делают свое дело", - поддерживает 17-летнюю красавицу один из комментаторов. "Артистичная девчонка, фигуркой и красотой в свою маму пошла", - пишет другой. Отметим, Гузеева не часто делится в социальной сети снимками с дочерью. Тем не менее, звездная телеведущая поддерживает с ней хорошие отношения.Пользователи глобальной сети интернет активно обсуждают возможную беременность модели и новоиспеченной жены Никиты Преснякова. Новая фотография со свадебного торжества лишь подогрела слухи. На одном из снимков с праздничного мероприятия Никиты Преснякова и Алены Красновой - пользователи гадают, почему Алена приложила руку к животу. Многие поклонники модели предположили, что невеста Преснякова намекает о своей беременности.На фото невеста с женихом в окружении подружек в одинаковых платьях. Никита приобнял Алену за талию, а она обхватила его руку. Никита многозначительно смотрит на живот невесты. Поклонники звездной пары считают, что скоро нужно будет поздравлять молодоженов с прибавлением в семействе. Сами же молодые люди предпочитают никоим образом не затрагивать столь пикантную тему. Они попросту отмалчиваются на все вопросы по этому поводу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260222-news.html