Алексей Панин шокировал фанатов снимком в стрингах в стиле БДСМ





На фото актер запечатлен сзади в компании девушки, одетой в откровенный кожаный костюм. На Панине из одежды только стринги, открывающие вид на ягодицы. Актер находится в беспомощном состояние, прижатый к стене с обездвиженными конечностями, а его компаньонша держит наготове плетку.Стоило только кадру появится в Сети, как хейтеры принялись обсуждать аморальный облик актера. На этот раз им не удалось очернить артиста, поскольку обнародованный кадр постановочный и предназначен для сериала «Холостяк».Ранее Панин показал фото с нудистского пляжа.

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