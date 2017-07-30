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Алексей Панин шокировал фанатов снимком в стрингах в стиле БДСМ

Скандально известный актер Алексей Панин шокировал фанатов новым снимком в стрингах, выполненном в стиле БДСМ. Вызывающая фотография появилась на официальной странице эпатажного артиста в соцсети Instagram.


Алексей Панин шокировал фанатов снимком в стрингах в стиле БДСМ


На фото актер запечатлен сзади в компании девушки, одетой в откровенный кожаный костюм. На Панине из одежды только стринги, открывающие вид на ягодицы. Актер находится в беспомощном состояние, прижатый к стене с обездвиженными конечностями, а его компаньонша держит наготове плетку.

Стоило только кадру появится в Сети, как хейтеры принялись обсуждать аморальный облик актера. На этот раз им не удалось очернить артиста, поскольку обнародованный кадр постановочный и предназначен для сериала «Холостяк».

Ранее Панин показал фото с нудистского пляжа.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260185-news.html
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