Дмитрий Тарасов помешал Анастасии Костенко поймать букет невесты на свадьбе

Пройти соревнование с иными девушками за атрибут ближайшего брака Костенко могла, однако по словам присутствовавших на торжестве очевидцев, Анастасия Костенко почти весь этот вечер оставалась в одиночестве, отмечается на страницах Instagram-паблика mokka_life. Дмитрий Тарасов по большей части был погружен в телефон и рассматриванием кого-то в числе гостей, тогда как остальные присутствовавшие совершенно не горели желанием пообщаться с моделью.Иной неловкий момент случился в конце вечера, когда девушки попытались словить букет невесты. Тарасов помешал Костенко и отказался пускать ее к иным претенденткам на получение символа скорого замужества. В целом, отмечают СМИ со ссылкой на очевидцев, попытки молодых людей показать свои отношения, как влюбленной пары, завершились безуспешно. Хейтеры заявляют, что Тарасов искал на празднике Ольгу Бузову, в то время как Костенко вызвала не лучшее впечатление, поскольку одела на чужую свадьбу полностью белый наряд.

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