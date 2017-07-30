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Дмитрий Тарасов помешал Анастасии Костенко поймать букет невесты на свадьбе

Дмитрий Тарасов не дал Анастасии Костенко словить букет невесты во время свадьбы их друзей. Соответствующие сообщения появились на просторах интернета. Многие сделали предположение о том, что экс-супруг Ольги Бузовой, не желает вновь жениться в самое ближайшее время, что и стало причиной случившегося.



Пройти соревнование с иными девушками за атрибут ближайшего брака Костенко могла, однако по словам присутствовавших на торжестве очевидцев, Анастасия Костенко почти весь этот вечер оставалась в одиночестве, отмечается на страницах Instagram-паблика mokka_life. Дмитрий Тарасов по большей части был погружен в телефон и рассматриванием кого-то в числе гостей, тогда как остальные присутствовавшие совершенно не горели желанием пообщаться с моделью.



Иной неловкий момент случился в конце вечера, когда девушки попытались словить букет невесты. Тарасов помешал Костенко и отказался пускать ее к иным претенденткам на получение символа скорого замужества. В целом, отмечают СМИ со ссылкой на очевидцев, попытки молодых людей показать свои отношения, как влюбленной пары, завершились безуспешно. Хейтеры заявляют, что Тарасов искал на празднике Ольгу Бузову, в то время как Костенко вызвала не лучшее впечатление, поскольку одела на чужую свадьбу полностью белый наряд.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260142-news.html
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