Эвелина Блёданс шокировала публику своим внешним видом

Актриса Эвелина Блёданс любит удивлять публику своими нарядами. На этот раз о внешности теледивы поклонники отозвались негативно.
Телеведущая появилась на улицах столицы в комбинезоне с глубоким декольте, свидетельствующем об отсутствии нижнего белья. Кроме этого, у певицы отсутствовали макияж и прическа. Эвелина Блёданс заранее знала, что таким видом привлечет к себе негативное внимание, поэтому прокомментировала такой поступок словами о том, что забыла дома совесть. В адрес актрисы фанаты гневно высказались и отметили, что такой вызывающий наряд не соответствует её возрасту.
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