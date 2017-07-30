Эвелина Блёданс шокировала публику своим внешним видом

Телеведущая появилась на улицах столицы в комбинезоне с глубоким декольте, свидетельствующем об отсутствии нижнего белья. Кроме этого, у певицы отсутствовали макияж и прическа.Эвелина Блёданс заранее знала, что таким видом привлечет к себе негативное внимание, поэтому прокомментировала такой поступок словами о том, что забыла дома совесть. В адрес актрисы фанаты гневно высказались и отметили, что такой вызывающий наряд не соответствует её возрасту.

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