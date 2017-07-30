Никита Джигурда взорвал Сеть фотографией в стрингах‍

Скандально известный бард Никита Джигурда взорвал Сеть пикантным снимком в стрингах. Новая пляжная фотография появилась на официальной странице шоумена в соцсети Instagram.
Никита Джигурда предоставил для оценки интернет-пользователей необычную фотографию, представ перед ними во всей красе – с оголенным торсом, который украсили только татуировки. Из одежды на артисте оказались только стринги синего цвета. Эротический снимок артист сопроводил комментарием с довольно загадочным содержанием. Фолловеры считают, что текст связан с завещанием покойной Людмилы Браташ.
Хейтеры в очередной раз поразились бесстыдным поведением артиста, отметив некачественно выполненные татуировки и натянутые практически «до ушей» стринги. Более застенчивые фанаты похвалили солнцезащитные очки Джигурды.
Ранее Джигурда назвал себя сыном Украины.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260089-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.