Никита Джигурда взорвал Сеть фотографией в стрингах‍





Никита Джигурда предоставил для оценки интернет-пользователей необычную фотографию, представ перед ними во всей красе – с оголенным торсом, который украсили только татуировки. Из одежды на артисте оказались только стринги синего цвета. Эротический снимок артист сопроводил комментарием с довольно загадочным содержанием. Фолловеры считают, что текст связан с завещанием покойной Людмилы Браташ.Хейтеры в очередной раз поразились бесстыдным поведением артиста, отметив некачественно выполненные татуировки и натянутые практически «до ушей» стринги. Более застенчивые фанаты похвалили солнцезащитные очки Джигурды.Ранее Джигурда назвал себя сыном Украины.

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