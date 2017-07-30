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Никита Джигурда взорвал Сеть фотографией в стрингах‍

Скандально известный бард Никита Джигурда взорвал Сеть пикантным снимком в стрингах. Новая пляжная фотография появилась на официальной странице шоумена в соцсети Instagram.


Никита Джигурда взорвал Сеть фотографией в стрингах‍


Никита Джигурда предоставил для оценки интернет-пользователей необычную фотографию, представ перед ними во всей красе – с оголенным торсом, который украсили только татуировки. Из одежды на артисте оказались только стринги синего цвета. Эротический снимок артист сопроводил комментарием с довольно загадочным содержанием. Фолловеры считают, что текст связан с завещанием покойной Людмилы Браташ.

Хейтеры в очередной раз поразились бесстыдным поведением артиста, отметив некачественно выполненные татуировки и натянутые практически «до ушей» стринги. Более застенчивые фанаты похвалили солнцезащитные очки Джигурды.

Ранее Джигурда назвал себя сыном Украины.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260089-news.html
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