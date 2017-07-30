В сети пытаются разгадать загадку "мигрирующего" пупка Джей Ло

В сети обсуждают “блуждающий” пупок певицы Джей Ло. Поклонники звезды обратили внимание на особенности фигуры певицы.
Не так давно в Instagram бойфренда звезды экс-баскетболиста Алекса Родригеса появилась интересная фотография, которая заставила поклонников Джей Ло удивиться. На первый взгляд, на снимке все идеально. Кавалер звезды выглядит хорошо, сама поп-дива блистает в откровенном платье. Но поклонники обратили внимание на пупок звезды, который находится не там, где он должен быть. Загадку передвигающего пупка принялись разгадывать комментаторы, которые выдвинули два варианта. Первый – особенность тела певицы и второй – ошибка при редактировании фотографии.
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