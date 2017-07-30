В сети пытаются разгадать загадку "мигрирующего" пупка Джей Ло





Не так давно в Instagram бойфренда звезды экс-баскетболиста Алекса Родригеса появилась интересная фотография, которая заставила поклонников Джей Ло удивиться.На первый взгляд, на снимке все идеально. Кавалер звезды выглядит хорошо, сама поп-дива блистает в откровенном платье. Но поклонники обратили внимание на пупок звезды, который находится не там, где он должен быть.Загадку передвигающего пупка принялись разгадывать комментаторы, которые выдвинули два варианта. Первый – особенность тела певицы и второй – ошибка при редактировании фотографии.

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