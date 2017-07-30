Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 30.07.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас





Актуальные новости с телепроекта "Дом-2", о которых уместно рассказать сегодня, 30 июля 2017 года, сообщают о следующих событиях: отношение Ксении Бородиной к Ольги Рапунцель вызвало возмущение со стороны зрителей. Валерия Фрост и Захар Саленко обменялись сюрпризами. Юлии Ефременковой, которая всегда на виду, уготовлена победа в конкурсе "Любовь года".Еще несколько недель назад мало кто мог подумать, что карьере Ольги Рапунцель в «Доме 2» может что-то угрожать. Уверенность в непоколебимости позиций Оли возросла после того, как она сыграла свадьбу с Дмитрием Дмитренко. Тогда многие стали ожидать, что в скором времени девушка забеременеет, и это станет новым поводом обратить на нее внимание. Поэтому нет ничего удивительного, что поклонники «Дома 2» были откровенно шокированы сообщением об изгнании пары из «Периметра». А после того, как супруги вышли на связь после случившегося, многим и вовсе стало их жалко, ведь они остались без работы и вынуждены были в кратчайшие сроки найти новый источник дохода. Однако если Дима еще пытается подыскать оптимальный вариант, то Оля уже нашла себе неплохое место, где можно подзаработать. Теперь девушка рекламирует магазин брендовых вещей, и, судя по всему, получает не только официальную зарплату, но и обновки. По крайней мере именно к такому выводу пришли подписчики, глядя на свежее рекламное фото в микроблоге экс-участницы телестройки.Захар Саленко и Валерия Фрост обменялись сюрпризами. "Наш «большой» праздник в виде 3х месяцев прошёл идеально. С утра Захар начал метаться, и я видела по его глазам, что он что-то готовит. Позже он зашел в комнату и сказал, что якобы его друг улетает и ему нужно срочно уехать, я, конечно же, не повелась на это, т.к всегда вижу, когда Захар что-то «мутит». В итоге он сделал мне сюрприз в виде шикарного букета из 201 розы. Играла музыка и всё было круто. Я в свою очередь устроила ему романтик. Было много шаров в виде сердечек и надувной тройки, ягоды и шампанское. Мы прекрасно провели время, поговорили о том, сколько всего мы преодолели за этот период, со всем справились и в дальнейшем будет все только лучше", - поведала Фрост.Отношение к Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко со стороны коллектива не изменилось даже после их свадьбы. Молодожены в очередной раз столкнулись с травлей со стороны коллектива и ведущих. И хотя ребята не могли похвастаться уважением со стороны «коллег по цеху», эта ситуация возмутила даже тех, кто «холодно» относился к чете Дмитренко. Многие были неприятно удивлены постоянными расспросами ведущих о будущих детях этой семейной пары. Более того, для многих увиденное в недавнем эфире стало «последней каплей терпения». Большинство зрителей не могло даже подумать, что Ксения Бородина способна на такой отвратительный поступок. По мнению телезрителей, желание ведущей выяснить, когда и как Рапунцель и Дмитренко будут делать детей со стороны выглядит просто омерзительно. А уж выводы доморощенного психолога, которого, к слову, подыскала Бородина, и вовсе оказались за гранью.Юлия Ефременкова относится к числу тех участниц, интерес к которым со стороны телезрителей держится исключительно за счет ее скандального характера, благодаря которому она оказывается в эпицентре конфликтов, которые нередко заканчиваются плачевно. Однако эти обстоятельства совершенно не заботят Юлю, и она продолжает вести себя так, как ей хочется. Новый конкурс «Любовь года», который был придуман организаторами для поднятия интереса к проекту, скорее вызывает недоумение у большинства зрителей. Так, многим остается не понятным тот факт, что среди лидеров голосования оказалась пара Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова. Впрочем, телезрители уже предположили, в чем же может быть дело. По мнению поклонников «Дома 2», организаторы заранее определили победителей и теперь им подсуживают. Не исключено, что квартиру заранее пообещали Ефременковой, сделав это своеобразной компенсацией за выбитые Кучеровым зубы и сломанный нос.

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