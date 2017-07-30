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Рэпер Баста получил десять миллионов долларов наследства

Рэпер Баста получил наследство в размере десяти миллионов долларов. По информации от столичной прессы, деньги ему оставил мужчина, который случайно перепутал фамилию исполнителя с «Факуленко».



По информации от родственников умершего мужчины, он не был лично знаком с Бастой, однако очень любил его творчество. У покойного не было детей и близких, ввиду чего он решил переписать все свое состояние известному исполнителю.

Басте о его наследстве сообщили юристы. По словам самого рэпера, он пока не принял решение касательно того, куда именно он собирается потратить деньги. Василий Вакуленко отметил, что не верил в удачу до момента, пока ему не сообщили о наследстве. В настоящее время юристы рэпера выясняют подробности случайного стечения обстоятельств.


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