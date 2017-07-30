Екатерина Андреева показала фото с дочкой

55-летняя ведущая телепередачи «Время» выглядит очень молодо. На фотографиях маму и дочку трудно отличить друг от друга, поэтому фанаты назвали их ровесницами.На фотосете Екатерина одета в черное длинное платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру и придает изысканности образу телеведущей. Дочь Наталья выглядит не хуже своей матери. На ней бежевое платье, украшенное блестками, с открытыми плечами и декольте.Знаменитость, желая поделиться хорошим настроением со своими поклонниками, подписала семейные снимки словами Олега Яновского: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!».

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