Екатерина Андреева показала фото с дочкой

Телеведущая Екатерина Андреева поделилась со своими подписчиками в Instagram совместной с дочерью фотосессией. Поклонники восхитились прекрасным внешним видом обеих девушек.
55-летняя ведущая телепередачи «Время» выглядит очень молодо. На фотографиях маму и дочку трудно отличить друг от друга, поэтому фанаты назвали их ровесницами.
На фотосете Екатерина одета в черное длинное платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру и придает изысканности образу телеведущей. Дочь Наталья выглядит не хуже своей матери. На ней бежевое платье, украшенное блестками, с открытыми плечами и декольте. Знаменитость, желая поделиться хорошим настроением со своими поклонниками, подписала семейные снимки словами Олега Яновского: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!».
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