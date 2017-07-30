Авторизация
 
  • 14:12 – Сыктывкарский врач изобрел новый способ измерения уровня IQ‍ 
  • 14:12 – На переходе в Кемерово мотоциклист насмерть сбил пешехода 
  • 14:02 – Прямой эфир Парад ВМФ в Санкт-Петербурге 2017: где смотреть прямую трансляцию 
  • 14:02 – Последние новости Сирии сегодня, 30 июля 2017: обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии на 30.07.2017 


Дочь Любови Успенской поделилась фотографиями со своим новым избранником

[i]Татьяна Плаксина, творческая наследница Любови Успенской, поделилась фотографией со своим новым молодым человеком. На фото художница находится в объятиях избранника в столичном кафе.

Дочь Любови Успенской поделилась фотографиями со своим новым избранником


Ранее 28-летняя девушка долгое время встречалась с английским художником 35-ти лет и даже собиралась замуж, однако около года назад всё оборвалось.
После их расставания Любовь Успенская сама рассказала, что они просто не подходили друг другу, избранник не давал Татьяне Плаксиной развиваться в творчестве.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259933-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6500
-0.04%
80.3617
-0.23%
1.1529
-0.26%
0.2103
-0.38%