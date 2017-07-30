Дочь Любови Успенской поделилась фотографиями со своим новым избранником

[i]Татьяна Плаксина, творческая наследница Любови Успенской, поделилась фотографией со своим новым молодым человеком. На фото художница находится в объятиях избранника в столичном кафе.
Ранее 28-летняя девушка долгое время встречалась с английским художником 35-ти лет и даже собиралась замуж, однако около года назад всё оборвалось. После их расставания Любовь Успенская сама рассказала, что они просто не подходили друг другу, избранник не давал Татьяне Плаксиной развиваться в творчестве.
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