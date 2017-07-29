Муж Аллы Пугачёвой посмеялся над нарядом Филиппа Киркорова





В ролике Максим Галкин задает своему бывшему сопернику Филиппу Киркорову провокационные вопросы о странном костюме, однако тот с невозмутимым видом отвечает, что неплохо заработал и поэтому смог оплатить свою личную капсульную коллекцию. По словам Киркорова, это все было создано специально для него, и даже очки были из этой капсулы. Видео Максим Галкин сопроводил сообщением о том, что Филипп невероятно фееричный человек, он Король ТоталЛука, Гроза Лаконичности и Принц избыточности и смело продемонстрировал свой новый наряд перед отлетом на фестиваль «Жара» в Баку. Его костюм стал результатом тернистого пути в мире Высокой Моды.Видеоролик настолько понравился подписчикам Максима Галкина, что они буквально забросали его главных героев восторженными комментариями. Фолловеры признали за Аллой Пугачевой умение выбирать себе не скучных супругов и назвали их потрясающими мужчинами потрясающей женщины.Ранее Филипп Киркоров поздравил Максима Галкина с Днем рождения.

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