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Муж Аллы Пугачёвой посмеялся над нарядом Филиппа Киркорова

Муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин посмеялся над необычным нарядом бывшего супруга Примадонны Филиппа Киркорова. Видео спора о Высокой Моде юморист опубликовал на своей странице в Instagram.


Муж Аллы Пугачёвой посмеялся над нарядом Филиппа Киркорова


В ролике Максим Галкин задает своему бывшему сопернику Филиппу Киркорову провокационные вопросы о странном костюме, однако тот с невозмутимым видом отвечает, что неплохо заработал и поэтому смог оплатить свою личную капсульную коллекцию. По словам Киркорова, это все было создано специально для него, и даже очки были из этой капсулы. Видео Максим Галкин сопроводил сообщением о том, что Филипп невероятно фееричный человек, он Король ТоталЛука, Гроза Лаконичности и Принц избыточности и смело продемонстрировал свой новый наряд перед отлетом на фестиваль «Жара» в Баку. Его костюм стал результатом тернистого пути в мире Высокой Моды.

Видеоролик настолько понравился подписчикам Максима Галкина, что они буквально забросали его главных героев восторженными комментариями. Фолловеры признали за Аллой Пугачевой умение выбирать себе не скучных супругов и назвали их потрясающими мужчинами потрясающей женщины.
Ранее Филипп Киркоров поздравил Максима Галкина с Днем рождения.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259829-news.html
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