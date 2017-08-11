Успенский пост в 2017 году: когда начинается и заканчивается, питание по дням





Успенский пост - кульминация лета, две недели духовной и телесной подготовки к одному из самых любимых в русском народе празднику - Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост в 2017 году длится всего две недели: с 14 по 27 августа. Он считается таким же строгим, как и Великий пост.Особенность Успенского поста 2017 года - он начинается с воскресного дня, что придает ему дополнительную торжественность и дает возможность плавно перейти на постный режим питания.Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается перед праздником Ее Успения (28 августа). По Преданию Церкви, перед Своим успением (мирной кончиной) Матерь Божия постилась и молилась Господу.По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. Церковь рекомендует в эти две недели есть только растительную пищу без постного масла. Растительное масло разрешается только по субботам и воскресеньям.На Успенский пост попадает два праздника - Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня («Медовый Спас») 14 августа и Преображение Господне («Яблочный Спас») 19 августа.Придерживайтесь сухоедения, то есть разрешено принимать пищу без термической обработки, без добавления большого количества специй, растительного масла.Запрещено есть мясо и рыбу.В эти дни Успенского поста можно употреблять горячую пищу.В рацион можно добавлять растительное масло и пить немного сухого красного вина (оно считается растительным продуктом).

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