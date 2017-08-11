Банк Открытие, проблемы: последние новости, отзывы

Абсолютно неожиданное для многих решение со стороны банка Открытие было принято несколько дней назад. Речь идет о том, что кредитная организация решила провести один из крупных в 2017 году тендеров по реализации проблемных ссуд.На торги выставляется просроченные кредиты на сумму порядка 35 миллиардов рублей. На поданные заявления об участии в торгах, банковские работники отвечают в очень сжатые сроки, которые составляют не более недели. Такое поведение банка, по мнению аналитиков, говорит о стремлении «Открытия» как можно быстрее избавиться от большого объема проблемных ссуд, что позволит банку получить ликвидность.Для банка Открытие продажа такого портфеля долгов по кредитам физических лиц случай не рядовой. Нынешняя стоимость портфеля составила около 35 миллиардов рублей, а максимальная стоимость двух тендеров в прошлом году была меньше почти в три раза, она составила чуть менее 14 миллиардов рублей. А в нынешнем году это наибольший портфель задолженностей по кредитам, выставленный на отечественном рынке долгов.Такое поведение банка некоторые аналитики связывают с тем, что банк Открытие кроме своих проблемных ссуд выставил на продажу и аналогичные ссуды у присоединенных за последнее время банков.Сообщение о проведении нового тендера было выставлено на официальном сайте банка Открытие 27 июля. В сообщении указывались и требования к участникам конкурса. Требования к участникам были минимальны. Обязательным было обладание необходимыми финансовыми ресурсами, наличие опыта по получению просроченных задолженностей, наличие персонала с должным уровнем квалификации. Также у конкурсантов должны были отсутствовать невыполненные обязательства перед третьими лицами, а у их руководителей не должно быть неснятых судимостей и заведенных уголовных дел. Тендер проводился в очень сжатые сроки. Банком выделялось на сбор необходимого пакета документов не более пяти дней. Такие условия для такого крупного портфеля, эксперты оценили как больше вредящие продавцу.О том, что банк Открытие спешит как можно скорее избавиться от проблем со своими ссудами говорит, и тот факт, что весь портфель разбит на мелкие лоты. В текущем портфеле содержится 79 тысяч договоров, и они разбиты на 114 лотов. Минимальный лот состоит из нескольких десятков долговых обязательств, в то время как максимальный включает в себя 3,5 тысячи договоров. Такие объемы позволяют банку привлекать компании вне госреестра. Маленькие региональные взыскатели не в силах приобрести большой пакет, так как у них не хватит средств на его покупку. А приобрести часть портфеля им вполне по силам. Таким образом, банк пытается привлечь к участию в тендере как можно больше участников.

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