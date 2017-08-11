Материнский капитал 2017, свежие новости: можно ли снять деньги

Во многих неофициальных источниках под видом информации о новой единовременной выплате из материнского капитала в 2017 году распространяются старые прошлогодние материалы о разовой выплате 25000 рублей (при этом, не сильно утруждаясь, недобросовестными авторами публикаций и их редакторами в описании чаще всего просто меняется только год - с 2016 на 2017, что и вводит людей в заблуждение).Учитывая большую остроту этого вопроса среди семей с детьми в текущем году, многие читатели верят таким публикациям и сами распространяют не соответствующую действительности информацию о том, что прямо сейчас или в ближайшее время (чаще всего называется срок с 1 июля 2017 года) можно будет повторно оформить единовременную выплату из материнского капитала в размере 25000 рублей.Эти точные указания на сроки приема заявления, не имеющие никакого отношения к действительности, возникают в таких недостоверных публикациях также по аналогии с прошлогодней разовой выплатой из маткапитала в размере 25 тысяч рублей.Напомним, что в 2016 году закон о единовременной выплате 25 тыс. рублей был опубликован и вступил в силу ровно год назад - 23 июня, и во многих населенных пунктах страны заявления на ее получение начали приниматься в отделениях ПФР и МФЦ в течение недели (в электронном виде такая возможность появилась с 1 июля 2016 года). Поэтому сейчас и наблюдается такой повышенный ажиотаж к этому вопросу (хотя подобные публикации, вводящие в заблуждение читателей, имели место и раньше).

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