Банк Югра, последние новости сегодня: проблемы у банка, что происходит





У стен Центробанка прошел брифинг для прессы. Его провели так называемые превышенцы - люди, которые хранили в «Югре» больше страховой суммы в 1,4 млн рублей.Пострадавшие жалуются, что решение ЦБ об отзыве лицензии стало для них полной неожиданностью. Многие хранили в банке деньги, которые копили на покупку квартиры.Вкладчики кредитной организации требуют от регулятора восстановления лицензии банка, чтобы банк оздоровил себя собственными силами.«Когда после отзыва лицензии события начали разворачиваться, я принял решение создать группу для «превышенцев» банка «Югра» - для тех, чья сумма вклада превысила 1,4 миллиона рублей. Пострадавших огромное количество. В основном они находятся за пределами Москвы», - рассказал Николаев.«У нас очень много претензий к этой ситуации. Во-первых, мы считаем незаконным введение моратория. Мы считаем, что АСВ никак не может быть кредитором, так как оно само себя назначает. Плюс оно получает бесконечные денежные средства от Центрального банка», - заявил Николаев журналистам.«Мы объединились и призываем других пострадавших присоединиться к борьбе с «зачисткой» банковского сектора, просим государство лишить Центробанк монополии на отзыв лицензий и привлечь к этому процессу правоохранительные органы. 18 миллиардов рублей - такова общая сумма, которую теряют граждане, эти деньги не должны раствориться в АСВ! Если акционер банка «Югра» заявляет о готовности оздоровить банк своими силами, мы требуем от Банка России предоставить ему такую возможность», — говорилось в пресс-релизе «превышенцев».

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