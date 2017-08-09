Когда убирать лук в 2017 году по лунному календарю





Некоторые россияне, которые занимаются выращиванием овощей на собственной земле, задаются вопросом, когда в 2017 году следует собирать лук. В этом отношении кто-то опирается на лунный календарь. Именно для них мы и подготовили данный материал.При уборке лука необходимо опираться на внешний вид растения. Срок вызревания лука составляет 75 дней. На это время обычно и ориентируются. Но на срок вызревания влияют также и погодные условия, царящие в летнее время года. Поэтому и конкретное время сбора урожая корректируют, опираясь на данные о погоде. Для лучшей сохранности лука важно не только его вовремя собрать, но и сделать это в день, рекомендованный лунным календарем.По лунному календарю лучшими датами для уборки урожая лука в этом году будет: 1, 2, 3, 11, 12, 16, 20, 29 и 30 августа. Конкретное число выбирают, прибавляя к дате посадки 75 дней. Так, например, если дата посадки пришлась на 20 мая, то убирать урожай можно 3 августа.Для ускорения созревания лукового урожая некоторые огородники приминают его листву к земле, но специалисты не рекомендуют это делать из-за возможности повреждения ложного стебля. Такие действия могут привести к образованию шейной гнили, и порче луковицы.Вторым способом, получившим большее распространение, является подрезка корней лука. Это мероприятие проводят за две недели до предполагаемого срока сбора урожая. Суть метода заключается в подрезании корневища луковицы маленькой лопаткой или ножом методом подкапывания. При этом надо быть очень осторожным, так как можно порезать саму луковицу. Если вы не уверены в своих силах, то достаточно просто огрести землю от луковицы.Но чаще всего, никаких дополнительных мер не принимают, позволяя луку созревать самостоятельно. Для этого смотрят на луковицу, и если она хорошо сформирована и внешние чешуйки приобрели характерный окрас, а также большая часть листвы лука полегла, то настало время убирать урожай.Уборку производят традиционно при помощи лопаты или вил. Для уборки выбирают день с сухой погодой. При выкапывании лука с грядки его стараются не тянуть за листву, а выбирать из выкопанного грунта. Извлеченный из земли лук, если погода солнечная, оставляют на просушку на грядке. Дождливую погоду лук убирают с огорода под навес, для дальнейшей просушки. Лук хорошо сохнет при 25 градусах тепла и небольшом ветре. В сырую погоду его хранят под навесом или на чердаке. Для просушки достаточно недели.

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