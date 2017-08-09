Новости России сегодня, 09.08.2017: обзор свежих событий дня на сегодня, 9 августа 2017





Актуальные новости России, о которых будет уместно рассказать сегодня, 9 августа 2017 года, передают информацию о массе событий, среди которых выделяются следующие: россиян предупредили о резком скачке цен на бензин. Медведев требует предотвратить экологическую катастрофу на Волге. В Москве прошел суд в отношении Алексея Улюкаева.На многих российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) уже закончился ремонт, а запасы горючего в стране достигли высокой отметки. Несмотря на это, оптовые цены на топливо не только не снизятся, но и вновь резко возрастут.Начальник отдела маркетинга и биржевой торговли компании ПКП "Мобайл" Ринат Хантемиров заявил, что функционирование вышедших из ремонта НПЗ вернуло на рынок бензина конкуренцию. Также он отметил, что запасы дизельного топлива за год выросли на 200-300 тысяч тонн и сейчас находятся на уровне более 2,35 миллиона тонн. "Казалось, еще немного, и цены пойдут вниз, сокращая премию внутреннего рынка к экспортному паритету", - сказал специалист, отметив, что этого по ряду различных причин не произошло.По его словам, негативно на цене горючего сказались введение новых антироссийский санкций (и последовавшее за ними падение курса рубля к доллару) и повышение мировых цен на нефть на 10%. Также скачок стоимости бензина обусловлен аварией на завод Shell в Роттердаме - европейские цены на нефть из-за инцидента пошли вверх, в связи с чем выгода от торговли и, соответственно, поставки на внутреннем российском рынке сократились."Нефтекомпаниям и в мае-июне удалось добиться роста внутренних цен при падающей цене нефти, а при растущем мировом рынке они не упустят возможности поднять цены в России", - пояснил Хантемиров. По его словам, в Сибири "цены уже давно вышли за пределы здравого смысла и не желают в эти рамки возвращаться".Более оптимистичную точку зрения разделяет эксперт Михаил Турукалов. Он допускает, что выход НПЗ из ремонта приведет к снижению цен на горючее в азиатской части страны. "В июне и июле мы наблюдали нехватку товара на сибирских заводах “Роснефти”, но сейчас, когда предложение начало превышать спрос, цены пойдут вниз", - предположил он.В заключение отметим, что в первом полугодии 2017 года средние цены на топливо в России выросли на 5,6% в годовом выражении - до 38,04 рубля за литр. Примечательно, что этот показатель уже превысил плановую годовую инфляцию, которая за указанный период составила 4,4%.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал немедленно приступать к исполнению программы по очищению Волги, в воды которой попадает 38% загрязненных стоков в стране.«Именно в бассейне Волги сложилась самая напряженная экологическая ситуация, которая по многим позициям существенно хуже, чем общая ситуация в стране», - поведал глава правительства.Он уточнил, что в катастрофическом загрязнении реки сточными водами, виноват физический износ и технологическая отсталость очистных сооружений промышленных и муниципальных предприятий, а также частые отходы сельского хозяйства. Кроме того, по словам премьера, река буквально захламлена затонувшими судами.По разным оценкам, в бассейне Волги находится более 2,5 тысяч затонувших плавсредств. Среди них не только обычные, но и нефтеналивные суда. В связи с этим глава правительства заявил, что приступать к программе по очищению Волги нужно немедленно. «Более того, регионами должны быть разработаны собственные программы. Туда нужно вовлечь и бизнес, и общественность», - резюмировал Медведев.8 августа в Замоскворецком суде Москвы прошло предварительное слушание по делу экс-главы МЭР Алексея Улюкаева. Суд принял решение продлить домашний арест бывшему министру до 27 января 2018 года. Также в суде огласили дату начала судебного рассмотрения дела Улюкаева по существу - первое заседание состоится в 9:40 по мск 16 августа, проходить оно будет в открытом режиме.Напомним, Алексей Улюкаев стал первым задержанным за коррупцию федеральным министром в современной истории России. Экс-глава МЭР обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Сам обвиняемый настаивает на своей невиновности и не признает своей вины.Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за покровительство сделки по покупке "Роснефтью" компании «Башнефть». По версии следствия, взятку экс-министр требовал за выдачу Минэкономразвития заключения, которое позволило бы "Роснефти" приватизировать "Башнефть".За совершенное преступление Алексею Улюкаеву грозит до 15 лет тюрьмы.

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