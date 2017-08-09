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Банк Югра, последние новости на сегодня, 09.08.2017: какие проблемы у банка


Банк Югра, последние новости на сегодня, 09.08.2017: какие проблемы у банка
Центробанк направил в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом банка «Югра». Соответствующая информация размещенав картотеке дел суда. Исковое заявление было подано 7 августа. Другие подробности в картотеке не указаны.

10 июля ЦБ ввел в банке «Югра» временную администрацию - в связи с подозрениями в недостоверной отчетности. Две недели спустя банк подал заявление в суд с требованием признать решения регулятора незаконными, однако уже 28 июля Центробанк и вовсе отозвал у «Югры» лицензию.

На счетах физических лиц в «Югре» на момент введения временной администрации находились более 180 млрд рублей, из них 170 млрд - застрахованные вклады. Выплаты вкладчикам «Югры» станут крупнейшими в современной истории России.

По оценке АСВ осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением агентства и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание, что "Югра" не является системно значимой кредитной организацией. Представленный собственником банка план финансового оздоровления признан Банком России нереалистичным.

Ранее, 19 июля Генеральная прокуратура РФ опротестовала и потребовала отменить приказы Банка России о введении моратория и временной администрации в связи с тем, что, по мнению ведомства, они "изданы безосновательно, так как Банк России не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов". Генпрокуратура заявляла, что банк "Югра" является финансово-устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности, имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности.

АСВ начала выплаты вкладчикам банка "Югра" 24 июля, несмотря на протест Генпрокуратуры.

В свою очередь, банк "Югра" подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании решений и действий ЦБ РФ незаконными.

21 июля Банк России направил в Генеральную прокуратуру материалы, в которых подтверждается позиция ЦБ в отношении банка "Югра".


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