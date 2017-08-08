Банк "Югра", проблемы: последние новости на сегодня, 08.08.2017

Банк "Югра", внимание к которому сейчас приковано из-за лишения лицензии, продолжает оставаться в центре внимания россиян. Люди в большом количестве пытаются понять, что будет с кредитным учреждением дальше и к чему готовиться вкладчикам.
Свежие новости по этой теме свидетельствуют о том, что в Арбитражный суд Москвы поступил иск Банка России о признании банкротом банка «Югра», следует из электронной базы данных инстанции.
28 июля регулятор отозвал у банка лицензию в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов ЦБ, падением нормативов достаточности капитала и снижением размера собственных средств ниже минимума.
Ранее, 10 июля, Центробанк ввел в «Югре» временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. Кроме того, сам банк не согласился с претензиями регулятора и подал к нему в Арбитражный суд иск.
20 июля ЦБ направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении организации.
На счетах физических лиц в «Югре» на момент введения временной администрации находились более 180 млрд рублей, из них 170 млрд = застрахованные вклады. Выплаты вкладчикам «Югры» станут крупнейшими в современной истории России.
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