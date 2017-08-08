Медовый спас в 2017 году: какого числа будет, приметы и традиции

Медовый спас празднуют каждый год 14 августа, он держит число. Именно на конец последнего летнего месяца, припали самые аппетитные праздники.
Спасами (сокращенная форма от слова Спаситель, Иисус Христос) называют три летних праздника, посвященных Христу: Медовый Спас, Яблочный Спас и Третий Спас. Медовый спас в народе принято праздновать 14 августа. Также не стоит забывать и о национальных приметах, которые издавна знали еще наши предки. Яблочный спас отмечают уже 19 августа.
Поэтому именно с Яблочного Спаса в садах начинается основная пора сбора урожая яблок и заготовок их на зиму, а сам праздник получил в народе такое аппетитное фруктовое название. В этот период начинался массовый сбор урожая. Однако праздники также отмечают и прислушиваются к народным приметам.
Медовый спас пропустить почти невозможно, так как запах, который летает в сей день в воздухе, насыщен сладостью и сдобой, во всех городских и сельских кафе выпекают маковые и медовые угощения, существует примета - чем больше съешь в этот праздник меда, тем здоровее будешь. Так же все они в честь Спасителя Иисуса Христа.
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