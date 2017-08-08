Банк Югра, последние новости о проблемах сегодня, 8 августа: что происходит сейчас





Банк России в понедельник подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом банка "Югра", у которого регулятор в конце июля отобрал лицензию, сообщается в информации, размещенной в картотеке арбитражных дел. Сам банк "Югра" еще до отзыва лицензии требовал у арбитража признать действия Центробанка незаконными.Примечательно отметить, что регулятор ранее подчеркивал, что бизнес-модель "Югры" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами банка, за счет привлеченных вкладов физлиц. Так, по состоянию на 1 июля доля кредитов, выданных заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников банка, достигала почти 90 процентов кредитного портфеля.Напомним, 10 июля Центробанк ввёл временную администрацию в банке «Югра» и заморозил выплаты кредиторам банка. Нужное для этого финансирование по самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам.«Югра» в суде пробует оспорить введение временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Но бывшее руководство банка не согласилось с доводами ЦБ и решило отстаивать свои права в суде. До этого, 10 июля, регулятор ввел в кредитной организации временную администрацию, а еще наложил запрет на выплату средств кредиторам.Управление банком передали Агентству по страхованию вкладов на полгода. После 3-х недель управления банком в капитале «Югры» отыскали многомиллионную дыру.Также председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку, управляющий Ассоциации региональных банков Российской Федерации Анатолий Аксаков проинформировал, что в нижней палате парламента допускают возможность внесения изменений в законодательство после конфликта вокруг банка «Югра».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263949-news.html