Лунное затмение 7 августа, время: где будет, во сколько начнется, где смотреь

Жители Москвы смогут понаблюдать за «кровавой» луной 7 августа, в день частичного лунного затмения. Об этом сообщает пресс-служба правительства и мэра столицы.«В Москве частное лунное затмение будет видно с 20:24 до 22:19. В течение двух часов луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее на четверть диска. Максимальная фаза затмения произойдет в 21:20. В момент, когда Земля отбрасывает тень на свой спутник, он приобретает красноватый оттенок. Из-за этого такие события еще называют кровавой луной», - говорится в сообщении.Уточняется, что понаблюдать за затмением можно будет в Московском планетарии с 20:00 и до 23:00.По информации планетария Москвы, в ночь с 12 на 13 августа жители России смогут увидеть «самый красивый звездопад года». В эту ночь ожидается максимальная активность метеорного потока Персеиды. Международная метеорная организация отмечает, что метеоры будут падать с частотой до 100 штук в час.Кроме того, 21 августа ожидается полное затмение Солнца. Полную фазу смогут увидеть жители Северной Америки, частные фазы можно будет отследить с Чукотского полуострова.Для того чтобы затмение оказало положительное влияние на вашу жизнь и все задуманное в этот период сбылось, попробуйте воспользоваться специальной техникой осуществления желаний, в основе которой лежит медитация.Как советуют астрологи. примите душ, выполните все приготовления для медитации. Она будет длиться 20 минут. 10 минут до точного времени затмения и 10 минут после. В течение этого времени вы можете представлять себе яркую картину задуманного либо просто просить помощи у Высших сил.Почувствовать сердцем то, что вы хотите. И отпустить. Не ваша забота, как это будет осуществляться.При этом очень важно не допускать негативных мыслей или сомнений. Полезно перед затмением несколько раз потренироваться, ясно представить предмет медитации, ее ход.Если же вы не умеете медитировать или же в силу каких-то причин не располагаете местом или временем для медитации, тогда в это время можете просто повторять про себя слова, которые выражали бы ваше желание: "Я богат (а), красив (а), любим (а), счастлив(а)! Я пользуюсь успехом и авторитетом у окружающих! Деньги сами ищут путь в мой кошелек!".Можно поступить и так: смотреть на картинку или фотографию, на которой изображена ваша мечта. Смотрите на картинку престижного дома, на картинку красивой пары, рассмотрите журнал авто и выберите себе автомобиль по душе или женский журнал и выберите себе имидж, фигуру, одежду из рекламы, стиль жизни и т.д

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