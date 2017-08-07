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Пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2017: доплата за стаж оказалась скромной

Начиная с августа 2017 года работающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном размере в результате корректировки, которую производит Пенсионный фонд РФ.

В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, данная прибавка к пенсии носит сугубо индивидуальный характер, ее размер зависит не только от уровня заработной платы работающего пенсионера, но и от его возраста.

То есть чем дольше гражданин находится на пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет делиться сумма уплаченных за него взносов, в результате чего прибавка к пенсии будет больше.

"На беззаявительный перерасчет страховой части трудовой пенсии имеют право получатели трудовых пенсий по старости, по инвалидности, за которых их работодателями в прошлом году и/или в первом квартале 2017 года начислялись и уплачивались страховые взносы", - поведали в ПФР.

Работающим пенсионерам с 2010 года нет необходимости ежегодно приходить в территориальные органы ПФР. Увеличение размера страховой части их трудовой пенсии с учетом сумм страховых взносов, уплаченных их работодателями в 2016 году и в первом квартале 2017 года, производится ежегодно в июле в беззаявительном порядке, напомнили в фонде.

С 1 августа 2017 года около 14 млн работающих пенсионеров получат прибавку к страховой пенсии. Ее размер зависит от зарплаты и отчислений работодателя и максимально может составить 222 рубля. Эксперты критикуют балльную систему начисления пенсий и называют "издевательской" такую надбавку.

Максимальная прибавка в 2016 году ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте. Поскольку каждый балл стоил в прошлом году 74,27 рубля, то для большинства работающих пенсионеров прибавка составит чуть более 222 рублей.


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