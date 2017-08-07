Банк "Югра": проблемы на сегодня, последние новости сейчас





Проблемы у банка "Югра" оказались настолько значительными, что в итоге кредитная организация лишилась лицензии. Соответствующее решение несколько дней назад принял Центробанк России. Для вкладчиков это означало молниеносное волнение, которое постепенно стало перемешиваться с осознанием ситуации.Бывший главный бу­хгалтер «Югры» Ольга Ириневич утверждает, что по требованию выполнявшего функции руководителя времен­ной администрации ба­нка Дмитрия Онегина в реестры бухгалтерс­кого учета были внес­ены изменения, что повлекло снижение кап­итала банка на десят­ки миллиардов рублей.«Мне было заявлено, что мне предъявят акт о противодействии и что я не уйду с ра­боты до тех пор, пока я не совершу указа­нные действия», - го­ворится в нотариально заверенном заявлен­ии Ириневич.Инициативная группа вкладчиков банка «Югра», лишенного лицензии ЦБ РФ 28 июля, подали в мэрию Москвы заявку на проведение 15 августа митинга на Трубной площади, анонсировав участие в этом мероприятии до трех тысяч человек.«Превышенцы» «Югры», то есть вкладчики, чьи депозиты в почившем банке превышали страховую сумму в 1,4 млн рублей, действуют через собственные группы в соцсетях. По словам одной из участниц группы в сети «Вконтакте», им уже удалось заручиться поддержкой президентского бизнес-омбудсмена Бориса Титова.«Решение ЦБ и АСВ считаем полностью незаконным. Банк был надежным, и претензии регулятора безосновательны. Я очень тщательно изучаю всю ситуацию, и на данный момент это мнение абсолютного большинства вкладчиков!» - заявляет главный организатор предстоящего митинга Николай Николаев.Предполагаемая дата проведения митинга приурочена к началу слушания иска бывшего председателя правления «Югры» Дмитрия Шиляева к руководству ЦБ, который был подан еще до того, как банк лишился лицензии. Как утверждает банкир, на момент издания приказов ЦБ о введении в «Югре» временной администрации и моратории на удовлетворение требований кредиторов в банке не было признаков неликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций.Отметим, что на момент отзыва лицензии «Югра» входила в топ­-30 кредитных учрежд­ений России.

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