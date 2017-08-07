В России хотят отменить выплату пенсий в ближайшем будущем





Выплата пенсий, как известно, дается властям России непросто. Особенно это проявляется в те периоды экономического спада, который характеризуются снижением стоимости энергоносителей. Но на текущий момент, кажется, нет предпосылок для отмены пенсий в стране. Впрочем, некоторые эксперты склоняются к противоположной точки зрения на этот счет.В целом можно пояснить, что забегать слишком далеко вперед нельзя, а объясняется это быстрой сменой событий. Эксперты дают понять, что ситуация с экономическим положением России может поменяться как в одну, так и в другую сторону. Сейчас трудно сказать что-то определенное не только о долгосрочной перспективе, но и даже о ближайшем будущем.Огромная часть специалистов склоняется к варианту о том, что в ближайшие 20 лет пенсии в нашей стране могут быть заменены на адресные выплаты для неимущих. Специалисты дают понять, что люди в основном предпочтут иметь сбережения на старость, а не апеллировать к государственным программам."Я не знаю ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о молодежи, который в своей жизненной стратегии рассчитывает жить только или преимущественно на государственную пенсию", - заявил ректор Российской академии госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау. "Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности, то есть приобретет адресный характер", - поведал он.Эксперт добавил, что пенсии получают те, кто не может прожить на сбережения или же финансовую поддержку семьи. Ежели изменить формат выплаты, сделав ее адресным пособием по бедности и инвалидности, "можно будет нормально жить". "Вообще, чем богаче общество, тем меньше люди будут полагаться на государственную пенсию. Они будут строить личные пенсионные траектории", - отметил Мау.Специалист уточнил, что одна из главных целей пособия - поддержание прежнего уровня жизни после выхода на пенсию, но признал, что благополучие человека на пособии напрямую зависит от эффективности бизнеса и экономики. Ректор РАНХиГС уверен, что нельзя одновременно иметь низкие налоги и высокое гарантированное пенсионное обеспечение. Он привел в пример страны Скандинавии, где пожилые люди живут в достатке, однако с работающей части населения взимается подоходный налог в размере 50%.В заключении лишь еще раз напомним о том, что не так давно власти РФ неоднократно признавались, что тяжелое экономическое положение буквально вынуждает их принимать решения, которые не находят поддержки среди населения. Пенсионная сфера в этом аспекте также оказалась затронута.

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