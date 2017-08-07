Материнский капитал в 2017 году, свежие новости, изменения: размер программы на сегодня, как получить единовременную выплату





Программа материнский капитал вот уже несколько лет благополучно действует в России. Ранее наш сайт N4k.Ru сообщал об обеспокоенности, которую высказывают многие россияне, отслеживающие свежие новости, связанные с данной программой. Дело в том, что в интернете появились сообщения о том, что в обозримом будущем материнский капитал может быть свернут.На текущий момент времени, ежели опираться на комментарии со стороны представителей правительства, можно констатировать, что как минимум до 2020 года программа материнский капитал продолжит свое существование. Ведь до этого года принято решение не индексировать размер маткапитала с целью экономии бюджетных ресурсов. Что будет дальше - сказать проблематично, особенно в текущих непростых экономических реалиях. Но эксперты не сомневаются, что программа не только продолжит свое существование, но еще и будет приятным образом трансформироваться, если ее рассматривать с позиции российских семей с детьми.Примечательно выделить интересную инициативу, которая связана с материнским капиталом. Предлагается, что в его рамках женщинам, которые до 35 лет родят второго ребенка, будут дополнительно выплачиваться наличными 250 тысяч рублей. Такая форма материальной помощи, по мнению инициаторов, должна поспособствовать дальнейшему росту населения России. Впрочем, официально и на бумаге это предложение пока не закреплено, поэтому с уверенностью говорить о том, что оно будет реализовано на практике - не приходится.Что касается оформления 25 тысяч наличными в 2017 году из материнского капитала, то их получат все желающие, успевшие подать заявку до конца ноября 2016 года. Выдача денег пока не оговаривалась, но на практике выплаты производятся в начале следующего года. Такие меры помогают семьям противостоять материальным трудностям, возникающих из-за галопирующей инфляции и падения доходов.Примечательно обратить внимание на тот аспект, что изначально объем семейного капитала составлял 250 тысяч рублей, но за счет систематической индексации в 2015 году он вырос почти вдвое - до 453 тысяч. В последние три года индексация размера сертификата не предусмотрена.В заключении только напомним, что материнский капитал представляет из себя программу, которая направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала сейчас можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263607-news.html