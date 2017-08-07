Банк "Югра", последние новости сегодня, 07.08.2017: проблемы оказались серьезными





Проблемы банка "Югра", о которых муссируется в прессе вот уже несколько недель, оказались невероятно серьезными. Они привели к отзыву лицензии у кредитной организации. Вкладчикам в подобных условиях, конечно же, не позавидуешь.Вспомним о том, что лицензия у банка «Югра» была отозвана Банком России 28 июля из-за того, что финансовая организация полностью утратила свой капитал. В этом случае банку не помогло даже финансовое оздоровление из-за низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью этих активов и обязательств.К третьей декаде июля дыра в капитале финансовой организации достигла 7,04 млрд рублей, 90% всех кредитов банк выдал заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры».Вместе с этим в глаза бросается то обстоятельство, что недовольные вкладчики пытаются привлечь внимание к своим проблемам по средствам массовых выступлений, которые они согласуют с властями. Речь в данном случае идет о российской столице. В частности, в московскую мэрию подана заявка на проведение митинга 15 августа, которую подали вкладчики лишившегося лицензии банка «Югра». Организаторы хотят вывести с плакатами на Трубную площадь порядка трех тысяч человек.Власти Москвы не намерены согласовывать митинг в центре мегаполиса, рассчитывая перенести его в гайд-парк. Количество участников чиновники будут рассчитывать, исходя из «территориальной возможности». Точного решения по согласованию заявки в мэрии еще не приняли.

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