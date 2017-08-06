День железнодорожника, какого числа в 2017 году: история праздника





Сегодня, 6 августа, в России и бывших республиках Советского Союза отмечается День железнодорожника. Праздник, который учредили еще в 1896 году, тогда был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог.Примечательно, что вплоть до 1917 года День железнодорожника отмечался 25 июня. После Октябрьской революции он был забыт почти на 20 лет. Традиция чествовать тружеников железных дорог возродилась лишь в 1936 году. Сначала их профессиональным праздником считалось 30 июля. Позднее его перенесли на первое воскресенье августа.Также с профессиональным праздником сегодня можно поздравить и представителей железнодорожных войск. Указ об учреждении Дня военных машинистов и спасателей был издан в 1996 году, хотя сами войска существуют уже более 150 лет.6 августа 1851 года вышло постановление императора Николая I о создании при управлении Петербурго-Московской железной дороги 14 отдельных военно-рабочих рот, двух кондукторских рот и одной телеграфической. Общая численность личного состава составляла 4 340 человек. Первым военным железнодорожникам было предписано охранять транспортные узлы, мосты и станции.Традиция празднования дня железнодорожника возобновилась в 1935 году. На совещании работников железнодорожного транспорта в Москве было выдвинуто предложение об определении дня максимальных трудовых усилий во славу Родины. После совещания в Кремле. Сталин, принимая представителей железнодорожного транспорта, лично поблагодарил их за достижения в их деле.28 июля 1936 года появляется постановление ЦИК СССР, естественно, за подписью председателя президиума о ежегодном проведении праздника железнодорожного транспорта 30 июля. Ведь, именно 30 июля 1935 года Сталин принял делегацию железнодорожников в Кремле. Праздник получил название Всесоюзного Сталинского дня железнодорожников.День железнодорожного транспорта был объявлен всенародным праздником. А первое гуляние в его честь в кратчайшие сроки было организовано по всей стране.Сегодня железнодорожные войска Вооруженных Сил Российской Федерации - это специальные подразделения, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок. Они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф.

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