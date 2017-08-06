В Москве убит гендиректор "Океанариума" в "Крокус Сити" Андрей Чернов

В Москве утром 4 августа был убит предприниматель Андрей Чернов - гендиректор океанариума, расположенного в торговом центре «Крокус Сити».Об убийстве «одного из учредителей и генерального директора "Океанариума", расположенного на территории одного из крупнейших торговых развлекательных центров», 5 августа сообщил Следственный комитет. Имя погибшего назвали СМИ, в том числе газета «Московский комсомолец», сообщившая о преступлении 4 августа."Во время утренней пробежки в Суворовском парке неизвестный семь раз выстрелил из огнестрельного оружия в гендиректора "Океанариума" в "Крокус Сити" Андрея Чернова. Со слов родственников и знакомых убитого, у него не было никаких проблем с текущим бизнесом или конфликтов с конкурентами", - заметил источник в правоохранительных органах.В то же время журналисты предполагают, что убийство 52-летнего бизнесмена могло быть заказным.Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова подтвердила, что 4 августа в Суворовском парке в столичном районе Филевский парк произошло убийство, однако имя жертвы озвучено не было."От полученных ранений потерпевший 1964 года рождения скончался на месте происшествия. Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления", - сказала она.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство") и статье 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").По данным СМИ Андрей Чернов вместе с партнерами открыл океанариум в Крокус-Сити в декабре прошлого года. Как рассказывают подчиненные, Чернов много работал, при этом у него даже не было личного кабинета, все встречи и совещания он проводил в ресторане.У Андрея Чернова остались два взрослых сына. Один работает в банке, другой - заместителем директора в океанариуме отца.

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