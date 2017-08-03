Банк "Югра", проблемы: последние новости на сегодня, 03.08.2017





Проблемы банка "Югра", который еще совсем недавно представлялся в качестве надеждой кредитной организации, оказались настолько существенным, что несколько дней назад Центробанк России принял решение об отзыве лицензии. Впрочем, выплаты вкладчикам стабильно продолжаются.Отрицательный капитал банка "Югра" составлял 7,04 млрд руб., сообщил российский Центробанк. Это данные на 22 июля.По данным на 1 июля, объем кредитов заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников, равнялся почти 90% кредитного портфеля банка."При самом оптимистичном подходе к оценке дисбаланса "Югры" необходимое финансирование для санации превысило бы размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов", - заявил регулятор.Ранее директор департамента банковского надзора Банка России Анна Орленко уточнила, что объем манипуляций со вкладчиками с использованием акций составил 1,88 млрд руб.10 июля ЦБ РФ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода.По состоянию на конец I квартала 2017 года банк "Югра" занимал 33-е место в банковской системе РФ по размеру активов.По данным АСВ, физические лица доверили "Югре" 180 миллиардов рублей. Из них около 170 миллиардов попали под страховую защиту, свыше 60% суммы уже возмещены вкладчикам.

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