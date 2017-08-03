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Десантник ударил журналиста НТВ в прямом эфире: смотреть онлайн

Журналиста НТВ Никиту Развозжаева атаковали в Парке Горького в Москве в День ВДВ, сообщается на телеканала. Отмечается, что нападение произошло во время прямого включения в момент, когда Развозжаев рассказывал, почему именно ВДВ называют элитными войсками.

Неизвестно, кто именно напал на корреспондента. Как поясняет телеканал, это был, «по-видимому, один из бывших десантников».

Мужчина ударил корреспондента в лицо и нецензурно выругался на журналиста. Репортаж пришлось прервать.

На видеозаписи можно обнаружить, что на белой футболке у мужчины есть надпись «Оплот». Такое же название имеет общественная пророссийская организация, созданная в Харькове в 2010 году.

По данным телеканала, нападавший вскоре был задержан. В интернете случившаяся ситуация обрела массовый резонанс.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261938-news.html
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