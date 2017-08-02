Ильин день в 2017 году, дата: что нельзя делать, почему нельзя купаться





Ильин день отмечается Православной церковью ежегодно 2 августа. В прежние времена было принято устраивать в этот день крестный ход и молиться о ниспослании дождя или, наоборот, о его прекращении - в зависимости от того, какая стояла погода.Считается, что именно этот пророк, вознесшийся на небо на огненной колеснице, заведует дождями громами и молниями. Ильин день считался границей сезонов, при этом у южных славян (напр., в Македонии) этот день назывался серединой лета, а в России - поворотом на зиму. После Ильина дня ожидали дождей и было запрещено купаться (чтобы не утонуть или не заболеть). В этот день можно было начинать пользоваться плодами нового урожая.Что касается Церкви, то в этот день на службах читаются божественные литургии, а также устраивается крестный ход. Огородники приносят в церковь семена, чтобы освятить их и положить начало будущего хорошего урожая.Углубляясь в историю праздника следует отметить, что пророк Илия жил в Израильском царстве в девятом веке до нашей эры. В Библии прописано, что он был невероятно благочестив и сурово обличал тех, кто нарушал заветы Божьи. В это время в Израиле царствовал слабохарактерный правитель Ахав, у которого жена - финикиянка по имени Иезавель - не только позволяла себе распущенное поведение, но еще и являлась язычницей. Она имела настолько большое влияние на мужа, что смогла его убедить в надобности установления в стране культа языческого Ваала.На ее пути встал тот самый пророк Илия, который за попрание святынь и все прегрешения царя и его семьи, наслал на страну трехлетний голод. Однако Ахаву не хватило смелости, дабы раскаяться в своих поступках. После этого на горе Кармель прошло соревнование между Илией и язычниками, коих к тому моменту уже было достаточно в Израиле. Суть его заключалась в том, что чей жертвенник более угоден небесам - Ваала или единого Бога. Победу, естественно, по всем статьям одержал Илия, после чего пророк собственноручно казнил жрецов Ваала. После этого взбешенная Иезавель поклялась уничтожить Илию, и пророку пришлось довольно долго скрываться от ее гнева в пустыне.Только после того, как Илия побывал в различных местах и совершил много чудесных поступков, тогдашний израильский правил сознался в неправильном поведении и вновь пришел к иудаизму. В свою очередь Иезавель настигла суровая мука: ее выбросили из окна, а затем всадники растоптали, к коим подключились собаки.Иудаизм и христианство пересекаются в этой плоскости и считается, что Илия был взят на небо живым. "Вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и понесся Илия в вихре на небо", - говорится в Четвертой книге царств. Из-за образа огненных коней, которые вознесли пророка на небо, Илия получил в народе прозвище Громовержец. Илью-пророка считают повелителем грома и молний, при помощи которых он, возносясь на огненной колеснице, проносится по небу, поражая нечистую силу.На Руси с древних времени Ильи день представляет из себя один из самых почитаемых праздников, так как Илия-пророк по популярности может конкурировать, если так можно выразиться, только с Николаем-чудотворцем.Как это принято, к Ильину дню приручено большое количество суеверий, традиций, запретов, верований и примет.Основные праздничные мероприятия стартуют накануне, когда в домах начинают печь обрядовое печенье, прекращать заниматься полевыми работами и начинать разнообразные ритуальные действия, дабы защитить свой дом от молнии, града, сглаза и болезней. В сам же Ильин день раньше была запрещена любая работа, так как подобное поведение может навести гнев у грозного святого, который может даже принести неудачи тому человеку, который решился нарушить запрет.Пророк Илия ничего плохого не высказывал о совместных трапезах с молитвой, а также гуляний молодежи. Также в Ильин день на Руси было принято устраивать крестные ходы и молить о подходящей для полевых работ погоде, об урожае, о защите от сглаза и болезней. К Ильину дню было принято выпекать первые караваи из зерна нового урожая, которые ели всей деревней.Из народного поверья следует, что Ильин день является определенного рода границей. Именно 2 августа по нынешнему стилю можно в природе наблюдать первые зачатки осени. Именно с этого дня принято отказываться от купаний, потому что оно может быть небезопасным. Впрочем, в наше время данный запрет почти не соблюдается.— Кто умоется дождевой водой, собранной в Ильин день - избавится от сглаза.— Если на Ильин день гроза - закрывай зеркала.— До Ильи мужик купается, а с Ильей с рекой прощается.— В Ильин день никто не работает - Илья-пророк работников молниями сожжет.— До Ильина дня одежда и под кустом сохнет, а после - и на кусту не сохнет.— На Ильин день комары перестают кусаться.— Если на Илью сухо — жди лесных пожаров.— У славян считалось, что в Ильин день вся нечистая сила, спасаясь от огненных молний грозного пророка, превращается в различных зверей — зайцев, лис, волков, кошек, собак и др., поэтому в этот день животных в дом старались не пускать.

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