Рисовая каша на молоке: рецепт, как варить





В рисовой каше есть витамины группы В, PP, Е. В ней содержится очень полезный для человеческого организма белок, углеводы, а также такие важные микроэлементы как фосфор, калий, магний, натрий, железо. Белок по своему составу приближен к белку животного происхождения, поэтому рисовая каша - важная часть питания вегетарианцев и противников мясных продуктов.Рис считается абсорбентным продуктом, он помогает очищать кровь от токсинов, а организм в целом от шлаков. Эта каша подходит и для детского питания. Ее дают даже детям, у которых есть аллергии. Зная, как сварить рисовую кашу, чтобы она получилась вкусной, вы добавите в свое меню еще одно полезное блюдо.Наиболее распространенное блюдо - сладкая рисовая каша для завтрака. Она может быть сварена на молоке, на сливках, на смеси молока и воды. В нее можно добавлять орехи, сухофрукты, цукаты, свежие ягоды и фрукты. Можно даже добавлять кусочки шоколада или бисквитную крошку, придавая десертную изюминку блюду.Но можно делать рисовую кашу и не сладкой, например, варя ее на бульоне или на смеси бульона и воды. В такую кашу можно добавлять любые овощи, мясо, фарш. Такое блюдо скорее подойдет для сытного обеда или ужина.• 100 гр. риса;• 300 гр. воды;• 300 гр. молока;• сахар;• соль;• сливочное масло.Рисовую крупу промыть в холодной воде до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Залить рис водой для того чтобы варить рисовую кашу с молоком, из расчета три части воды на одну часть рисовой крупы.Поставить рис на медленный огонь и варить в течении получаса периодически помешивая. В то время, пока рис варится, вскипятите молоко. Молока потребуется такое же количество, сколько бралось воды.В сваренный рис влить молоко и варить еще в течении получаса на медленном огне. Пока рисовая каша с молоком будет довариваться, нужно добавить в нее сахар и щепотку соли по вкусу.Как только рисовая каша с молоком будет готова, положить сливочное масло и плотно закрыть крышкой.Если варить рисовую кашу с молоком таким способом, она получится очень нежной и вкусной.

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