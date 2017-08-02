Авторизация
 
  • 11:00 – Манная каша на молоке, рецепт: как варить 
  • 11:00 – Рисовая каша на молоке: рецепт, как варить 
  • 11:00 – Ильин день в 2017 году, какого числа: что нельзя делать, почему в этот день нельзя купать, традиции 
  • 10:55 – Эмин Агаларов воплотил образ испанского неудачника 


Рисовая каша на молоке: рецепт, как варить


Рисовая каша на молоке: рецепт, как варить
В рисовой каше есть витамины группы В, PP, Е. В ней содержится очень полезный для человеческого организма белок, углеводы, а также такие важные микроэлементы как фосфор, калий, магний, натрий, железо. Белок по своему составу приближен к белку животного происхождения, поэтому рисовая каша - важная часть питания вегетарианцев и противников мясных продуктов.

Рис считается абсорбентным продуктом, он помогает очищать кровь от токсинов, а организм в целом от шлаков. Эта каша подходит и для детского питания. Ее дают даже детям, у которых есть аллергии. Зная, как сварить рисовую кашу, чтобы она получилась вкусной, вы добавите в свое меню еще одно полезное блюдо.

Наиболее распространенное блюдо - сладкая рисовая каша для завтрака. Она может быть сварена на молоке, на сливках, на смеси молока и воды. В нее можно добавлять орехи, сухофрукты, цукаты, свежие ягоды и фрукты. Можно даже добавлять кусочки шоколада или бисквитную крошку, придавая десертную изюминку блюду.

Но можно делать рисовую кашу и не сладкой, например, варя ее на бульоне или на смеси бульона и воды. В такую кашу можно добавлять любые овощи, мясо, фарш. Такое блюдо скорее подойдет для сытного обеда или ужина.

Рисовая каша на молоке: рецепт

Требуемые ингредиенты:

• 100 гр. риса;
• 300 гр. воды;
• 300 гр. молока;
• сахар;
• соль;
• сливочное масло.

Процесс приготовления:

Рисовую крупу промыть в холодной воде до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Залить рис водой для того чтобы варить рисовую кашу с молоком, из расчета три части воды на одну часть рисовой крупы.

Поставить рис на медленный огонь и варить в течении получаса периодически помешивая. В то время, пока рис варится, вскипятите молоко. Молока потребуется такое же количество, сколько бралось воды.

В сваренный рис влить молоко и варить еще в течении получаса на медленном огне. Пока рисовая каша с молоком будет довариваться, нужно добавить в нее сахар и щепотку соли по вкусу.

Как только рисовая каша с молоком будет готова, положить сливочное масло и плотно закрыть крышкой.

Если варить рисовую кашу с молоком таким способом, она получится очень нежной и вкусной.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261505-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6875
+0.05%
81.1886
+0.78%
1.1477
+0.41%
0.2089
-0.48%