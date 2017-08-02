Банк "Югра", последние новости сегодня, 2 августа: Кремль не вмешивается





Банк России 10 июля ввел в банке «Югра» временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов сроком на шесть месяцев и установил трёхмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов данной организации. По его словам, причина отзыва лицензии, озвученная Центробанком РФ, не соответствует реальности, а все обвинения - необоснованные.Предыдущий президент банка «Югра» Алексей Нефедов в интервью сказал, что к моменту прихода временной администрации капитал банка был около 30 млрд, а ежели регулятор заявляет, что дыра в капитале составляет минус 7 млрд, то, выходит, что она 37 млрд позволила себе доначислить. Объем кредитов, выданных заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников банка «Югра», по состоянию на 1 июля составлял практически 90% кредитного портфеля. В то же время он добавил, что некоторые ссуды были выданы организациям при условии минимального участия акционера банка для контроля возврата задолженности, и это является обыкновенной практикой в РФ.Наконец, Центробанк категорически ответ план о реорганизации работы банка, предложенный самими акционерами. Помимо того оказалось, что в процессе выплат страховок по вкладам «Югры», бывшие вкладчики практически не предъявляли претензий, что также говорит об отсутствии манипуляций с вкладами. Иск об оспаривании отзыва лицензии совсем скоро поступит в суд.Собственники «Югры» подали иск в Арбитражный суд в связи с введением в банке внешнего управления на фоне того, как кредитная организация в полной мере выполнила все требования регулятора. Об этих решениях стало известно 10 июля нынешнего года. Регулятор отозвал лицензию у «Югры» 28 июля этого года.«Здесь нет поля для вмешательства Кремля», - ответил официальный уполномоченный Кремля на вопрос о том, не собирается ли руководство страны выразить свое мнение по решению Ген. прокуратуры относительно банка «Югра».События, связанные с банком «Югра», снова показали россиянам, что рассуждать о надежности того либо другого кредитного заведения, в сегодняшних реалиях практически нереально со 100-процентной уверенностью. И это произошло вопреки протестам Ген. прокуратуры и разработанному мажоритарным совладельцем банка Алексеем Хотиным плану по спасению кредитного заведения.

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