День ВДВ в 2017 году: какого числа, история праздника, где можно купаться в Москве в фонтанах





День Воздушно-десантных войск (День ВДВ) - праздник, любимый многими россиянами, который традиционно отмечается в нашей стране, а также государствах СНГ 2 августа. Следует напомнить, что официально эта памятная дата появилась в календаре официальных праздников в 2006 году, установленная соответствующим указом президента России.День ВДВ отмечает более миллиона наших сограждан, которые в своё время носили голубые береты и проходили службу в Воздушно-десантных войсках.Этот день призван возрождать российские воинские традиции и развивать их, возрождать престиж военной службы. Он установлен для того, чтобы отдать дань заслугам военных специалистов, которые решают задачи по обеспечению обороны и работают на благо обеспечения безопасности страны. Воины-десантники - гордость страны, вызывающая восхищение, уважение. Эти ребята являются примером для подражания молодого поколения, которое готовится к армейской службе.Точно не известно, как родилась традиция десантников купаться в фонтанах на день ВДВ, однако это может быть связано с днем покровителя этого рода войск, Ильи Пророка, рассказал командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. «Официально версии, откуда пошло «купание в фонтанах», нет. Возможно, это связано с Днем Ильи Пророка, который является покровителем ВДВ», - сказал он.Он добавил, что 2 августа на Руси считали последним днем, комфортным для купания. Также Сердюков призвал «не уделять столько внимания «заплывам» в наш праздник не в меру разгулявшихся граждан», а также широко освещать в СМИ «их художества».Около 1,5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок в Москве в День ВДВ 2 августа. Об этом сообщили представители столичной полиции.«Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения вышеуказанных мероприятий задействуется более 800 сотрудников полиции и около 650 сотрудников Росгвардии», - сказал представитель полиции.В столице пройдут торжественные и праздничные мероприятия, в том числе литургия в храме пророка Илии, считающегося небесным покровителем служащих ВДВ, авиаторов и десантников, концертная программа с участием самодеятельных коллективов ВДВ на Васильевском спуске Красной площади, а также церемония возложения венка и цветов военнослужащими и ветеранами ВДВ к памятнику воинам-десантникам, погибшим при исполнении служебного долга в мирное время.Кроме того, также пройдут традиционные встречи бывших воинов-десантников в ЦПКиО им. Горького, парках культуры и отдыха «Сокольники» и «Измайлово», на ВВЦ и Поклонной горе.Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич готов инициировать учреждение официального выходного в день Воздушно-десантных войск 2 августа.Законодатель отметил, что особое внимание стоит уделить военнослужащим этого типа войск. День ВМФ всегда приходится на выходной июля в отличие от праздника День ВДВ.Стоит отметить, что во время празднования дня ВДВ помимо государственных мероприятий планируются еще и стихийные. Как правило, к виновникам торжества присоединяются и те, кто не проходил службу в данном типе войск, что способствует началу беспорядков и конфликтов.

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