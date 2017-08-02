Стрельба в Мособлсуде, подробности: сколько погибло, что случилось

1 августа в здании Мособлсуда, где слушалось дело 9 членов «банды ГТА», завязалась стрельба: не менее 20 выстрелов. Всех сотрудников и посетителей срочно эвакуировали.Выяснилось: пятерых подсудимых, обвиняемых в разбойных нападениях и жестоких убийствах (оставшиеся четверо ждали в конвойном помещении в подвале суда), в перерыве между заседаниями конвоировали лишь двое сотрудников МВД. Подсудимые напали на конвой в лифте, завладев их табельным оружием и освободившись от наручников. Оба конворира были ранены, но один успел вызвать подкрепление.Участниками "банды ГТА", совершившие нападение на конвой в лифте Мособлсуда и перестрелку, были Абдумуким Мамадчинов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субхонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов.Трое из них (Мамадчинов, Мирзошарипов и Субхонов) были убиты в перестрелке, а Хасанов и Гулямов - обезврежены, получив ранения.Тем временем RT выяснил, что между членами «банды ГТА» существовала договорённость о нападении на конвой в суде.«Вряд ли это было спонтанное решение. Ни один из преступников не рискнул бы напасть на конвой, не зная о том, что сообщники его поддержат», - заявил источник телеканала в правоохранительных органах.По его мнению, нападавшие ранее изучили действия конвоя.«Это значит, что за то время, что идёт суд, они изучили все действия конвоя. Как их подвозят, сколько человек остаётся с ними в лифте. Возможно, что они даже общались между собой посредством межкамерной связи или мобильных телефонов, обсуждая детали, и договорились, что совершат попытку бегства при первом удобном случае. Вот такой случай и подвернулся», - добавил источник.Один из фактом сговора членов "банды ГТА" является найденная у убитого Холика Субхонова заточкаРанее сообщалось, что в понедельник, 1 августа, в здании Московского областного суда пятеро членов «банды ГТА», находясь под арестом, напали на сотрудников полиции и попытались завладеть их оружием.В результате завязавшейся борьбы трое преступников были ликвидированы, ещё двое госпитализированы с тяжёлыми телесными повреждениями. По данным Минздрава области, ранения получили сотрудник Росгвардии, два полицейских и два пристава.

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