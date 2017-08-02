Банк Югра, последние новости на сегодня, 02.08.2017: какие проблемы у банка сейчас





Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с банком «Югра». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Власти России не собираются как-то участвовать в ситуации с введением временной администрации в банке «Югра» и намерены предоставить возможность суду сделать свою работу в рамках разрешения конфликта.«Существует деятельность независимого мегарегулятора. Кроме того, есть руководство банка, отстаивающее в суде свои права, и здесь нет поля для вмешательства Кремля», - прокомментировал ситуацию Песков.Ранее директор департамента банковского надзора Банка России Анна Орленко уточнила, что объем манипуляций со вкладчиками с использованием акций составил 1,88 млрд руб.10 июля ЦБ РФ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода.По состоянию на конец I квартала 2017 года банк "Югра" занимал 33-е место в банковской системе РФ по размеру активов.По данным АСВ, физические лица доверили "Югре" 180 миллиардов рублей. Из них около 170 миллиардов попали под страховую защиту, свыше 60% суммы уже возмещены вкладчикам.

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