Банк Югра, новости на сегодня, 01.08.2017: что происходит сейчас

Накануне Анатолий Верещагин, представитель основного акционера ПАО Банк «Югра» Алексея Хотина, сообщил о намерении оспорить отзыв лицензии у кредитной организации. По мнению собственников банка, соответствующее решение Центробанка РФ необоснованно из-за искусственно созданного отрицательного капитала.31 июля 2017 года стало известно, что акционеры ПАО Банк «Югра» намерены оспорить отзыв лицензии. Об этом в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил Анатолий Верещагин, представитель основного акционера «Югры» Алексея Хотина. По его словам, причина отзыва лицензии, озвученная Центробанком РФ, не соответствует действительности, а все обвинения - необоснованные.В частности, регулятор сослался на отрицательную величину капитала, которая стала таковой из-за решения временной администрации увеличить резервы на возможные потери по ссудам, 90% которых связаны с собственниками банка. Верещагин утверждает, что в банке обслуживались 10 тысяч юридических лиц, которые не могли быть связаны с Хотиным. В то же время он добавил, что некоторые ссуды были выданы компаниям при условии минимального участия акционера банка для контроля возврата задолженности, и это является обычной практикой в России.Представитель Хотина также заявил, что ЦБ неверно трактовал предложенный собственниками банка «Югра» план финансового оздоровления в части финансовой помощи.Он подчеркнул, что ни о какой финансовой помощи со стороны госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) речи не шло, наоборот, предлагалось возместить те средства, которые уже были выплачены вкладчикам. Иск об оспаривании отзыва лицензии в ближайшее время поступит в суд. Акционеры «Югры» уже подали заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием признать решения ЦБ незаконными в части введения временной администрации и объявления моратория на удовлетворение требований кредиторов. Об этих решениях стало известно 10 июля 2017 года. Суд рассмотрит иск 15 августа. Регулятор отозвал лицензию у «Югры» 28 июля 2017 года.После скандальной ситуации с банком «Югра», у которого на днях была отозвана лицензия, эксперты высказали предположение, что Центральный банк Российской Федерации так или иначе стремится к тому, чтобы оставить в стране лишь десять самых крупных банков.Отзыв лицензии у столь крупной финансовой организации («Югра» располагалась в конце третьего десятка рейтинга - прим. ред.) случился 28 июля. И это произошло вопреки протестам Генеральной прокуратуры и разработанному мажоритарным акционером банка Алексеем Хотиным плану по спасению кредитного учреждения.После чего специалистами был сделан вывод, что всем российским банкам, не входящим в топ-10 ЦБ, остается, по сути, смиренно дожидаться своей участи, когда кара финансового регулятора настигнет и до их.

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