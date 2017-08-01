Проходные баллы на бюджет 2017, прогноз: сколько будет бюджетных мест в России









Как известно, в нашей стране имеется большое количество желающих учиться на бюджетной основе в высших учебных заведениях. В том случае, если ученик закончил школу с хорошими результатами, то он имеет полное право получить следующее образование бесплатно.Абитуриенты волнуются, что для них завысят балльную систему, потому возможность поступить на бюджет существенно понизится. Впрочем, в текущем году минимальные проходные баллы остались прежними. В университетах России состоялся запуск приемной кампании. Конечно же, университеты надеются принять сильных учеников, в которых есть мотивация. Тем временем абитуриенты склонны выбирать наиболее востребованные специальности.Прием документов начался еще 20 июня 2017 года Однако на творческую специальность из стали принимать 7 июля, поскольку поступающий должен сдать тесты, по которым проверяют его таланты.С 10 июля документы принимаются в высших учебных заведениях, которые имеют право и на собственную аттестацию. Первым делом зачисляют без вступительного экзамена того, кто является победителем, призером всероссийской или международной олимпиады, крупного спортивного состязания. После зачисляют на 80% бюджетных мест, и потом на 20%.Чтобы стать студентом того или иного ВУЗа, нужно набрать минимальный проходной балл. Абитуриентам достаточно сложно определиться со специализацией, поскольку всем их хочется учиться на престижную профессию, но слишком большой "конкурс" на нее.Стать студентом-бюджетником может лишь тот, кто наберет минимальный балл и пройдет "конкурсный" отбор: на одно бюджетное место обычно претендует и пять абитуриентов. Например, сложно поступить на бюджет в медицинский университет: на одно место может претендовать десять человек. Следовательно, нужна выносливость, и хороший "багаж" знаний.Студенты, которые обучаются на дневной форме, вне зависимости - получают они образование за счет государственных средств или собственных, могут параллельно начать обучаться на военной кафедре. После прохождения полного курса профессиональной подготовки и военного дела, выпускник отправляется на тренировочные сборы, по окончанию которых проходят экзамены.

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