Банк Югра, последние новости сегодня, 31 июля 2017: проблемы банка

Банк России несколько дней назад, 28 июля, объявил об отзыве лицензии у банка "Югра", который ранее не сумел справиться со своими финансовыми обязательствами. В ЦБ РФ посчитали невозможным финансовое оздоровление кредитной организации.Центробанк отозвал лицензию у банка "Югра". Информация об этом опубликована на сайте регулятора. Как подчеркивает Банк России, временная администрация исследовала финансовое состояние "Югры" и выявила полную утрату капитала. Согласно заявлению ЦБ, деятельность банка была направлена на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. "Югра" не создавала самостоятельно резервы на возможные потери, адекватные принятым рискам.Ранее, 20 июля, глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов сообщил, что Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) изначально решили приостановить выплаты вкладчикам "Югры" после протеста Генпрокуратуры. Тем не менее после длившихся до полуночи консультаций было решено производить выплаты в соответствии с графиком.19 июля Генпрокуратура потребовала отменить решения ЦБ о введении временной администрации и моратория на требования кредиторов, что поставило под вопрос начало страховых выплат вкладчикам "Югры". Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, считают в Генпрокуратуре.Временная администрация была назначена в банк "Югра" 10 июля. Регулятор сообщал о выявлении признаков недостоверности отчетности банка, а также о возможном выводе из банка активов.По состоянию на конец I квартала 2017 года банк "Югра" занимал 33-е место в банковской системе РФ по размеру активов.

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