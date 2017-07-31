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Курс доллара на сегодня, 31 июля 2017, прогноз экспертов: рубль цепляется за нефть

Банк России установил официальные курсы основных мировых валют на выходные и понедельник, 31 июля. Доллар подорожал на 13 копеек - до 59,54 рубля, евро вырос на 3 копейки - до 69,67 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) равна 64,1040 рубля.

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,14 рубля при покупке и 61,26 при продаже, курс евро в Сбербанке на 31 июля 2017 равен 68,38 рубля при покупке и 71,88 при продаже.

Нефть продолжила рост начатый в конце прошлой недели. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже, по состоянию на 8.24 утра понедельника, 31 июля, подорожали на 0,38% - до $52,42 за бочку. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 0,36% - до $49,89 за баррель.

Эксперты в большинстве своем высказывают надежду на то, что рубль прекратит игнорировать рост нефтяных цен, чем он занимался всю минувшую неделю, и попробует немного укрепится в ближайшие дни. Однако помешать ему могут все те же политические новости. Напомним, «деревянный» из-за переживаний ухудшающихся американо-российских отношений, закончил прошлую неделю на уровнях 59,56 за доллар и 70,01 за евро.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260628-news.html
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