Сбой в Сбербанке сегодня, 31 июля: что случилось со Сбербанк Онлайн

Масштабный сбой произошел в работе системы Сбербанка по всей стране утром 31 июля. О возникших проблемах сообщили жители различных регионов России: с перебоями работает Сбербанк-онлайн, в магазинах невозможно расплатиться картами, а в банкоматах - снять наличные. Первые жалобы поступили из Екатеринбурга и Магнитогорска.«Сбербанк-онлайн не работает, по картам в магазинах отказ, там пишут не удалось связаться с банком», - говорят клиенты Сбербанка.Также поступают жалобы на невозможность снять деньги в банкоматах: "ваш банк не отвечает".В Хабаровске многие не могли получить деньги в банкоматах и провести оплату через терминалы. При этом банкоматы Сбербанка работали с картами других банков.Вместе с этим в Южно-Сахалинском отделении Сбербанка устройства работают в режиме ограниченной функциональности. У клиентов банка не получается снять деньги с карт и выполнить ряд других операций.В Сбербанке рассказали, как долго будет длиться сбой в платежной системеВ пресс-службе Сбербанка признали наличие сбоя, указав, что в настоящее время неполадки устранены.«Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», - пояснили в банке.Предыдущий сбой в работе финорганизации имел место 9 июня, - в течение 40 минут наблюдались трудности в проведении операций с помощью банковских карт. В Сбербанке тогда признали технический сбой, в результате которого у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в POS-терминалах и устройствах самообслуживания по картам MasterСard и «Мир».

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