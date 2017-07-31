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Сбербанк, сбой в системе сегодня, 31.07.2017: проблемы с платежами устранены


Сбербанк, сбой в системе сегодня, 31.07.2017: проблемы с платежами устранены
По всей России в работе Сбербанка произошел сбой. В числе регионов, где возникли проблемы с проведением операций с помощью системы «Сбербанк Онлайн» и банковских карт, оказалось и Приамурье.

О проблемах сообщили пользователи в разных регионах страны. Сообщения о проблемах со Сбербанком приходили из Амурской области, Хабаровска, Башкирии, Тверской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Краснодарского, Алтайского, Красноярского краев. Затруднения возникали при использовании банковских карт, а также при совершении операций через «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк России устранил технический сбой, из-за которого у клиентов финансовой организации утром в понедельник возникли трудности при использовании банковских карт. Соответствующий комментарий дали представители кредитной организации.

О проблемах, которые клиенты Сбербанка испытывали при проведении операций через системы онлайн-банкинга, стало известно утром 31 июля.

«Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», - заявили в банке.

По мнению экспертов, инцидент со сбоем нанес ущерб по репутации Сбербанка. Некоторые клиенты продолжают оставлять жалобы.

Напомним, в начале июня 2017 года в работе Сбербанка также произошел сбой, в результате которого у около 10% держателей карт возникли проблемы с переводами денежных средств и снятием наличных.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260621-news.html
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