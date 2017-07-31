Землетрясение в Турции 2017, последствия: последние новости для туристов из России





Вокруг землетрясения в Турции, которое произошло несколько дней назад, искусственно нагнеталась ситуация. Раз за разом появлялись сообщения в информационном пространстве о том, что ситуация в данной стране критическая, а туристы массово отказываются от отдыха. Правда, вскоре стало ясно, что с действительностью эти сведения не имеют ничего схожего.В ночь на пятницу, 21 июля 2017 года, в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6, эпицентр которого располагался в 10,3 километрах от турецкого курортного города Бодрум и в 16,2 километрах от острова Кос. Во время подземных толчков возникла паника. После них множество местных жителей и туристов провели ночь на улице, опасаясь возвращаться в дома.В Греции основной удар принял на себя остров Кос. Там погибли два человека, многие получили ранения, разрушен ряд ветхих зданий. Пострадала построенная в 1725 году мечеть Дефтердар, минарет которой обрушился на главную площадь столицы острова.В Турции большое количество людей получили переломы, ушибы и порезы, пытаясь в панике покинуть свои жилища при первых толчках. В больнице Бодрума пришлось эвакуировать пациентов из-за угрозы обрушения здания. По данным генконсульства России в Анталье, российские туристы в Турции не пострадали.По данным Ростуризма, граждан России среди пострадавших нет. Согласно уточненным сведениям, в эти дни в регионе ожидается самый большой наплыв туристов в году.Тем временем, МИД России рекомендовал российским туристам в Греции и Турции соблюдать максимальную осторожность после мощного землетрясения в Эгейском море, а также постоянно быть на связи с тур-операторами.Также отмечается, что туроператоры находятся во взаимодействии с отдыхающими и готовы оказать им необходимую поддержку. Ведется сбор дополнительной информации. Ростуризм продолжает следить за развитием ситуации.

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