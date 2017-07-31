Банк "Югра", последние новости сегодня, 31.07.2017: как идут выплаты вкладчикам

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) напоминает, что начавшиеся 20 июля выплаты вкладчикам «Югры», у которого ЦБ 28 июля отозвал лицензию, продолжатся.
«Выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, продолжится на основании пункта 2 части 1 статьи 8 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» - введение 10 июля моратория на удовлетворение требований кредиторов банка», - говорится в сообщении агентства.
Прием заявлений и выплата возмещения продолжают осуществляться через ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие» и «Уралсиб», действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.
Следует вспомнить о том, что серьезные проблемы у «Югры» начались несколько месяцев назад. Регулятор предупреждал об отчетах, которые не верно отображают деятельность кредитной организации, а еще о выводе активов.
К возникновению «дыры» в капитале банка привели решения, принятые Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое выступило внешним управляющим банка.
Реальностью было то, что ПАО «Банк Югра» имел достаточные валютные средства для размеренной работы финансового заведения. В своем изучении она не отыскала и намека на неустойчивость финансового положения банка, наличие угрозы интересам кредиторов и вкладчиков «Югры», «забалансовые» вклады либо финансовые махинации, на которые опирался ЦБ в принятии санкций относительно банка. Технически именно это стало первопричиной отзыва лицензии у «Югры».
С 28 июля банку воспрещено осуществлять всевозможные банковские операции. Согласно информации Центробанка, у кредитного заведения закончились собственные средства. Финансовая политика банка не целесообразна, т.к. на его оздоровление пригодится средств больше, чем на страховые выплаты по вкладам.
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