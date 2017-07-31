Банк "Югра", последние новости сегодня, 31.07.2017: как идут выплаты вкладчикам





Агентство по страхованию вкладов (АСВ) напоминает, что начавшиеся 20 июля выплаты вкладчикам «Югры», у которого ЦБ 28 июля отозвал лицензию, продолжатся.«Выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, продолжится на основании пункта 2 части 1 статьи 8 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» - введение 10 июля моратория на удовлетворение требований кредиторов банка», - говорится в сообщении агентства.Прием заявлений и выплата возмещения продолжают осуществляться через ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие» и «Уралсиб», действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.Следует вспомнить о том, что серьезные проблемы у «Югры» начались несколько месяцев назад. Регулятор предупреждал об отчетах, которые не верно отображают деятельность кредитной организации, а еще о выводе активов.К возникновению «дыры» в капитале банка привели решения, принятые Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое выступило внешним управляющим банка.Реальностью было то, что ПАО «Банк Югра» имел достаточные валютные средства для размеренной работы финансового заведения. В своем изучении она не отыскала и намека на неустойчивость финансового положения банка, наличие угрозы интересам кредиторов и вкладчиков «Югры», «забалансовые» вклады либо финансовые махинации, на которые опирался ЦБ в принятии санкций относительно банка. Технически именно это стало первопричиной отзыва лицензии у «Югры».С 28 июля банку воспрещено осуществлять всевозможные банковские операции. Согласно информации Центробанка, у кредитного заведения закончились собственные средства. Финансовая политика банка не целесообразна, т.к. на его оздоровление пригодится средств больше, чем на страховые выплаты по вкладам.

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