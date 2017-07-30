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Парад ВМФ в Санкт-Петербурге 30.07.2017 на Первом: смотреть онлайн можно в интернете


Парад ВМФ в Санкт-Петербурге 30.07.2017 на Первом: смотреть онлайн можно в интернете
В интернете имеется несколько видеозаписей, на которых запечатлен парад Военно-морского флота России (ВМФ), состоявшийся вчера, 30 июля 2017 года, в Санкт-Петербурге. Люди проявляют повышенный интерес к этому завораживающему событию.

Отдельно уточняется, что глава государства впервые в новейшей истории принял парад, который, в соответствии с Указом президента, прошел в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля. В нем приняли участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Запланирован также пролет группы морской авиации.

После парада президент отправился на торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ, а также посетил Никольский морской собор в Кронштадте.

В прямом эфире парад ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2017 в 10:00 мск продемонстрировал "Первый канал". Онлайн-трансляция была доступна в интернете.

В настоящее время на сервисе YouTube можно без труда найти записи прямых трансляций парада ВМФ России от 30 июля 2017 года.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260495-news.html
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